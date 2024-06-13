Экономическое бронирование - подкуп или нет? Нардеп указал на важный момент

Есть универсальный способ определить, является ли работник критическим для бизнеса

Экономическое бронирование, которое могут ввести в Украине, нельзя назвать подкупом. Смысл в том, чтобы забронированный специалист не просто работал, а приносил финансовый вклад для обороны. Налоги, уплаченные за него, будут идти на финансирование украинских военных.

Такое мнение выразил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Украины Дмитрий Наталуха на сайте Главком. По его словам, откупом можно назвать совершенно иные вещи.

"Откуп – это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе туристов через горы", — объяснил Наталуха.

Он также добавил, что единственный и универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса – это готовность бизнеса платить налоги за этого работника. Эти средства пойдут на финансирование Сил обороны Украины.

"Итак, у нас есть формула, когда забронированный специалист не только работает, но и приносит куда больший финансовый вклад для обороны. Поэтому, нет, это не откуп", — считает нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что процедура экономического бронирования в Украине вряд ли сработает так, как того хотели бы инициаторы этой идеи.