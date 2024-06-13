Догляд за інвалідами може не врятувати від мобілізації: у яких випадках можуть призвати до війська

Родич з інвалідністю має подати відповідну заяву

В Україні змінили умови отримання відстрочки від мобілізації осіб, які доглядають за рідними з інвалідністю. Відтепер військовозобов’язані зможуть отримати відстрочку лише у разі відсутності інших людей, які не є військовозобов’язаними та повинні утримувати родичів з інвалідністю.

Це передбачено у постанові Кабінету Міністрів № 675 від 7 червня 2024 року. У документі зазначається, що у випадку відсутності інших людей, які відповідно до закону мають утримувати осіб з інвалідністю I чи II групи та не є військовозобов’язаними, можна обрати лише одного військовозобов’язаного, що здійснюватиме догляд.

"У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву за формою згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду)", — сказано у постанові.

Ці зміни стосуються певної категорії військовозобов'язаних. Зокрема, батьки яких або хтось із батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи мають надати багатодітні батьки для отримання відстрочки від мобілізації. Таке право можуть отримати військовозобов'язані, на утриманні яких є троє і більше неповнолітніх дітей.