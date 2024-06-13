Уход за инвалидами может не спасти от мобилизации: в каких случаях могут призвать в армию

Родственник с инвалидностью должен подать соответствующее заявление

В Украине изменили условия получения отсрочки от мобилизации лиц, ухаживающих за родными с инвалидностью. Теперь военнообязанные смогут получить отсрочку только в случае отсутствия других людей, которые не являются военнообязанными и должны содержать родственников с инвалидностью.

Это предусмотрено в постановлении Кабинета Министров №675 от 7 июня 2024 года. В документе отмечается, что в случае отсутствия других людей, которые в соответствии с законом должны содержать лиц с инвалидностью I или II группы и не военнообязанными, можно выбрать только одного военнообязанного, который будет осуществлять уход.

"В случае отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и согласно закону обязаны содержать лиц, указанных в пункте 13 части первой статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при условии наличия нескольких военнообязанных лиц, лицо с инвалидностью I или II группы составляет заявление по форме согласно приложению 15, где указывает лицо, которое он избирает для осуществления своего содержания (ухода)", — сказано в постановлении.

Эти изменения касаются определенной категории военнообязанных. В частности, родители которых либо родителей жены (супруга) имеют инвалидность I или II группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы должны предоставить многодетные родители для получения отсрочки от мобилизации. Такое право могут получить военнообязанные, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей.