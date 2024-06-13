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Відключення світла стануть частішими? Енергоатом назвав причину

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Відключення світла стануть частішими? Енергоатом назвав причину Новина оновлена 13 червня 2024, 14:44

Дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись

НАЕК "Енергоатом" попередила про прогнозоване збільшення дефіциту електроенергії у липні. Щоправда, як зазначають експерти, проблеми з генерацією чекають українців найближчі кілька років. Щодо заяви "Енергоатома", то пов’язано це з тим, що компанія найближчими днями планує вивести у ремонт ще один атомний енергоблок-тисячник ВВЕР-1000.

Про це повідомили у своєму Телеграм-каналі. Зазначили, що роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який було погоджено з Укренерго.

"Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", — підкреслили у компанії.

Як зазначили у НАЕК, цьогоріч ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводилися.

При цьому у компанії наголосили, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні графіки відключення світла зроблять справедливими. Кабмін на засіданні 24 травня прийняв відповідну ухвалу.

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#Енергетика #Атомна енергетика