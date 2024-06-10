Відключення світла будуть ще два-три роки: експерт розповів про стан української енергетики

Росіяни змінили тактику та почали знищувати саме генеруючі потужності

Через численні російські теракти проти української енергетики, спрямовані перш за все на генеруючі потужності, Україна опинилася у доволі скрутному становищі. Відновити пошкоджене швидко не вийде, тому відключення світла будуть тривати ще мінімум два роки, особливо взимку, коли доведеться сидіти без світла протягом 8-10 годин.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю "Новини.LIVE". За його словами, російські терористи змінили тактику, що й призвело до таких сумних наслідків.

"У 2022-му російські удари були спрямовані більше на високовольтні мережі. Тоді ми доволі оперативно реагували на них, а вже у 2023-му навчилися швидко їх відновлювати та фактично нівелювати той вплив, який здійснювали росіяни. Тому власне, зима 2023-2024 була відносно спокійною та комфортною. Але РФ змінила тактику, стратегію і почала завдавати масовані удари саме по генераціям. По тепловій генерації, по вугільних електростанціях, але перш за все, по великих гідрогенеруючих потужностях. І, на жаль, їм вдалося досягти своєї мети, бо нам фізично не вистачало ППО для захисту цих об'єктів. В результаті ударів ми втратили половину того обсягу генерації, який мали взимку. А це 50%. Тому зараз ми у дуже жорсткому дефіциті саме генеруючих потужностей", – сказав він.

Проте Харченко не згодний з апокаліптичними прогнозами західних журналістів, які пророкують Україні по 20 годин без світла. За його словами, максимум світла не буде 8-10 годин на добу і то, взимку, оскільки там буде період підвищеного споживання.

"Це на пару років. Не те щоб ця зима була виключенням. За доброго розкладу справ десь через зиму, тобто 2027-2028 рік можливо, обійдеться без відключень. Це за умови, що зійдеться купа параметрів. Скажу вам чесно, при таких масованих ударах, як у нас, будь-яка європейська країна вже давно не мала би електрики. Хіба що по годині на добу, і це було б за щастя. Українська енергосистема одна з найбільш стійких. До нас стоїть черга по обміну досвідом, просто зараз у нас немає на це часу", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" розповіли, чи чекати українцям тотального блекауту. Там зазначили, що триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.

У липні українцям варто очікувати, що за графіками відключень світла електроенергії не буде по 10 годин на добу. Ситуація може покращитись у вересні, коли з ремонту повернуться два блоки електростанцій.