Графіки відключення світла зроблять справедливими: Шмигаль повідомив про важливе рішення

У Кабміні назвали об’єкти, для яких енергопостачання буде у пріоритеті

Для обленерго в Україні встановили правила розроблення графіків відключення світла. Кабмін на засіданні 24 травня прийняв відповідну ухвалу.

Подробицями поділився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що графіки відключення світла мають бути справедливими для всіх споживачів.

"Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень", — сказав прем’єр.

Шмигаль додав, що пріоритетне енергозабезпечення буде у:

об’єктів критичної інфраструктури;

лікарень;

військових підприємств;

підприємств, що виконують мобілізаційні завдання.

Також прем’єр-міністр України озвучив три ключові завдання, над якими у щоденному режимі працюють чиновники, аби покращити ситуацію в енергетиці:

децентралізація енергосистеми та розвиток відновлюваної енергетики. За словами Шмигаля, ці об’єкти менш уразливі для російських атак;

продовження інтеграції енергосистеми України з європейською та розширення можливостей для імпорту електроенергії;

ремонт та відновлення енергооб’єктів, які зараз дуже важливо відновити.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві вдень горіли ліхтарі. Мешканці обурені, оскільки у столиці зараз діяли графіки відключення світла.