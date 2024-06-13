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Сотні одеситів знов залишилися без світла: енергетики ввели нові графіки

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Одесити 13 червня знов залишаються без світла, введені погодинні відключення Новина оновлена 13 червня 2024, 10:44
Одесити 13 червня знов залишаються без світла, введені погодинні відключення. Фото Pixabay

Енергетики закликають одеситів не включати всі потужні прилади одночасно.

На Одещині в четвер, 13 червня, знов діятимуть погодинні відключення електроенергії. Енергетики попередили, що світло почнуть вимикати з 20:00 до 22:00.

Споживачі, як і раніше, мають бути поділені на шість груп. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі.

Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись з графіком можна тут. При цьому в компанії додали, що будь-якої миті ситуація може змінитися.

Щоб уникнути відключень електрики не тільки в сірій, а й у світло-сірій зоні, енергетики закликають одеситів не включати всі потужні прилади одночасно.

Нагадаємо, що графіки відключень світла в Україні незабаром можуть стати м’якшими. АЕС вводить додатковий блок у роботу, а це допоможе енергосистемі зняти навантаження, яке є зараз.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Раніше "Телеграф" процитував слова радника прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрія Бойко. Посадовець розповів, що у червні в Україні оновлюватимуть ліміти світла.

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#Одеса #Графіки відключень