Сотні одеситів знов залишилися без світла: енергетики ввели нові графіки

Енергетики закликають одеситів не включати всі потужні прилади одночасно.

На Одещині в четвер, 13 червня, знов діятимуть погодинні відключення електроенергії. Енергетики попередили, що світло почнуть вимикати з 20:00 до 22:00.

Споживачі, як і раніше, мають бути поділені на шість груп. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі.

Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись з графіком можна тут. При цьому в компанії додали, що будь-якої миті ситуація може змінитися.

Щоб уникнути відключень електрики не тільки в сірій, а й у світло-сірій зоні, енергетики закликають одеситів не включати всі потужні прилади одночасно.

Нагадаємо, що графіки відключень світла в Україні незабаром можуть стати м’якшими. АЕС вводить додатковий блок у роботу, а це допоможе енергосистемі зняти навантаження, яке є зараз.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Раніше "Телеграф" процитував слова радника прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрія Бойко. Посадовець розповів, що у червні в Україні оновлюватимуть ліміти світла.