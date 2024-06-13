Достатньо однієї авторизації: в Міноборони пояснили, чому видалення "Резерв+" немає сенсу

Користування застосунком добровільне

Видаляти немає сенсу. Після встановлення застосунку "Резерв+", який розпочав працювати 18 травня, та авторизації у ньому, дані військовозобов'язаної особи автоматично оновлюються та потрапляють в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тобто достатньо однієї авторизації, щоб дані військовозобов’язаного автоматично оновилися. Про це "Телеграфу" розповіли в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України. Повну версію матеріалу читайте за посиланням: Топ-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях

"Коли дані оновлені через "Резерв+", вимога закону вважається виконаною, навіть якщо застосунок видалено. Користування застосунком добровільне. Проте військовозобов’язаному чи призовнику все одно потрібно мати при собі військово-обліковий документ, дані в якому відповідають реєстру", — пояснили в управління.

Видалення застосунку не впливає на збереження даних військовозобов’язаного.

Разом з тим, в управлінні пояснили, що у майбутньому, коли буде реалізовано QR-код у застосунку, він стане електронним військово-обліковим документом. Дані в ньому точно відповідатимуть реєстру, що зменшить ризики й підвищить зручність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Резерв+" з'явиться нова функція. Про що мова, читайте у нашому матеріалі.