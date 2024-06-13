Достаточно одной авторизации: в Минобороны объяснили, почему удаление "Резерв+" не имеет смысла

Использование приложения добровольно

Удалять нет смысла. После установки приложения "Резерв+", который начал работу 18 мая, и авторизации в нем, данные военнообязанного лица автоматически обновляются и попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

То есть достаточно одной авторизации, чтобы данные военнообязанного автоматически обновились. Об этом "Телеграфу" рассказали в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины. Полную версию материала читайте по ссылке: Топ-9 горячих вопросов о "Резерве+". Ответы Минобороны все расставили по местам

"Когда данные обновлены через "Резерв+", требование закона считается выполненным, даже если приложение удалено. Пользование приложением добровольное. Однако военнообязанному или призывнику все равно нужно иметь при себе военно-учетный документ, данные в котором соответствуют реестру", — пояснили в управление.

Удаление приложения не влияет на сохранение военнообязанных данных.

Вместе с тем, в управлении пояснили, что в будущем, когда будет реализован QR-код в приложении, оно станет электронным военно-учетным документом. Данные в нем будут точно соответствовать реестру, что уменьшит риски и повысит удобство.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у "Резерв+" появится новая функция. О чем идет речь, читайте в нашем материале.