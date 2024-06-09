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У "Резерв+" з'явиться нова функція, чим вона важлива і коли на неї чекати

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 09 червня 2024, 12:35

До цього інформація у додатку має лише інформаційний характер

У додатку Міноборони "Резерв+", де військовозобов’язані, зокрема, можуть оновити свої дані, продовжують з’являтися нові функції. Вже за тиждень туди додадуть QR-коди.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони. За словами військових, нова функція стане доступною у додатку вже 18 червня. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа.

Для довідки: зараз інформація, яку бачить військовозобов’язаний з реєстру "Оберіг" у додатку має інформативний характер.

Нагадаємо, що, незважаючи на великі черги до ТЦК, Міноборони поки що не планує продовжувати строки оновлення військово-облікових даних. Адже це можна зробити і у додатку "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони розповіли, скільки людей скористалося додатком за три тижні. При цьому просто скачало його набагато більше людей. Військові очікують, що такі громадяни скористаються цією програмою, але можливо трохи пізніше.

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#Україна #Мобілізація