"Ми не такі дурні": ЄС і США сперечаються через новий кредит Україні, що не подобається європейцям - Politico

ЄС хоче обговорити точні умови

Між урядами США та європейських країн виникла велика розбіжність щодо плану надання великої позики Україні на 50 мільярдів доларів з використанням російських активів. Через це переговори з цього приводу триватимуть вже після саміту G7, який проходитиме на цьому тижні, та небезпечно наблизяться до виборів у США.

Про це пише Politico. У час, коли лідери G7 збираються на новий саміт американці сподіваються, що ця зустріч стане демонстрацією підтримки Заходом України, оскільки війна з Росією розтягнулася вже на третій рік.

"Вашингтон пропонує: "Ми [США] беремо позику, Європа бере на себе весь ризик, ви [Європа] платите відсотки, а ми [США] використовуємо гроші для американсько-українського фонду", — сказав один високопоставлений європейський дипломат і додав "Ми можемо бути дурними, але ми не такі дурні".

Згідно з інформацією від шести високопоставлених дипломатів та офіційних осіб, очікується, що після важких європейських виборів президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц скажуть президенту Джо Байдену, що вони відхиляють американську пропозицію щодо того, щоб Європа виступила єдиним гарантом кредиту.

У європейських урядах є відчутний гнів щодо плану США, який, як вони стверджують, означатиме, що вони будуть змушені повернути позику, якщо щось піде не так, тоді як американські компанії потенційно можуть отримати найбільшу вигоду від контрактів на відновлення України.

Уряди ведуть гонку з часом не лише тому, що Україні відчайдушно потрібні гроші, а тому, що немає впевненості, що президентство Дональда Трампа підтримає цю ініціативу. За словами трьох чиновників, остаточну угоду тепер буде відкладено принаймні до осені.А вибори в США відбудуться 5 листопада. Хоча очікується, що лідери G7 в Апулії підтримають широку ідею кредиту Україні, вони навряд чи погодяться щодо будь-яких деталей.

Хто несе ризик по кредиту

Поки Україна намагається заплатити за свої військові зусилля, США лобіюють європейських союзників, щоб вони шукали способи отримати гроші для Києва на тлі побоювань, що потенційне переобрання Трампа на пост президента США може призупинити підтримку України Заходом.

Щоб спрямувати цю допомогу, Вашингтон запропонував взяти Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який щороку повертатиметься з прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Теоретично ЄС і США згодні з цим планом, але вони не згодні щодо того, хто буде на гачку, якщо щось піде не так.

Ключове питання полягає в тому, хто юридично буде зобов’язаний повернути позику, якщо дружній до Росії уряд Угорщини накладе вето на продовження санкцій ЄС проти Кремля, які згідно з законом повинні оновлюватися кожні шість місяців, таким чином розморожуючи активи центрального банку Росії.

Інші ризики включають російські активи, які більше не приноситимуть достатнього прибутку, або їх повернуть Росії у разі мирного врегулювання. США запропонували європейським країнам нести основний тягар фінансового ризику, якщо щось із цього станеться, запропонувавши, щоб країни відповідали пропорційно сумі заморожених російських активів, які вони зберігають.

За словами трьох чиновників, Вашингтон заявив, що гарантування позики грошима платників податків США означатиме залучення Конгресу до ратифікації угоди. Це пов’язано з побоюваннями, що опозиція законодавців-республіканців затягне процес після президентських виборів у листопаді. Хоча офіційні особи ЄС з розумінням ставляться до цих побоювань, вони неохоче погоджуються на те, що відбувається за рахунок їхніх власних платників податків.

"Якби все було навпаки, вони б сказали, що ми божевільні", — коментує чиновник ЄС пропозицію США.

Для довідки: після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили близько 260 мільярдів євро російських суверенних активів. Близько 200 мільярдів євро з них знаходяться в ЄС.

Європа та Америка також борються і за контроль над позикою, а також вплив на те, як витрачаються гроші. Якщо Вашингтон — або установи з великими частками в США, такі як Світовий банк — роздадуть гроші, американські компанії отримають найкращі прибутки, кажуть європейські чиновники.

"ЄС може бути наївним, але це заходить занадто далеко", — сказав дипломат і додав "Це принесе користь переважно американським компаніям, тому ми повинні обговорити умови більш детально".

ЄС хоче обговорити точні умови, щоб уникнути того, щоб їхні компанії залишилися поза вигідними українськими контрактами.

На знак роздратування європейці тепер навіть пропонують забезпечити власну позику для України, без США чи G7. Хоча деякі дипломати вважають, що це здебільшого спосіб посилити тиск на США, щоб вони пішли на поступки, країни ЄС уже обговорили правову систему на випадок, якщо вони вирішать діяти самостійно.

Згідно з альтернативним планом, ЄС візьме для України позику в розмірі 50 мільярдів євро, яку він поверне за рахунок надходжень від російських активів на суму близько 200 мільярдів євро, заморожених в ЄС.

Як забезпечення кредиту ЄС використає свій семирічний бюджет у 1,2 трильйона євро. Високопоставлений дипломат ЄС припустив, що цей варіант набирає популярності, оскільки він не потребує одностайності між державами ЄС. Але на зустрічі міністрів фінансів минулого тижня кілька столиць попередили, що це може підірвати єдність Заходу, оскільки кожна країна G7 надасть Україні власну двосторонню позику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЄС та G7 планують пустити на оборону заморожені активи РФ.