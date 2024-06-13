ДОТ не допустив компанію, що запропонувала найнижчу ціну для ЗСУ, змінивши кваліфікаційні вимоги

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані), яка входить до групи Terwin Руслана Шостака (співвласник EVA і Varus), не зможе продовжити постачання продуктів для Збройних Сил України, бо не пройшла кваліфікацію за оборотом, розказала LIGA.net пресслужба Державного оператора тилу (ДОТ).

ЮТ Компані стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ. Вона зайшла на нього у травні 2024 року, замінивши проблемного постачальника у Запорізькій області.

Компанія хотіла продовжити постачання, але під час аукціону на друге півріччя її заявку відхилили.

"ЮТ Компані подалась на лот розміром 1,18 млрд грн і виграла з найнижчою ціною 820 млн грн. Однак через те, що не могла підтвердити фінансову спроможність, не була визначена переможцем. Ця вимога про фінансову спроможність створена для того, щоб компанії, які створені спеціально для участі в тендерах МОУ, не змогли пройти", – пояснив ДОТ.

Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн). А оскільки ЮТ Компані – молода компанія, створена тільки в грудні 2023 року, у неї не було такого виторгу.

Пресслужба ЮТ Компані розказала LIGA.net, що запропонована нею вартість комплекту продуктів становила всього 96,47 грн. Це найнижча ціна лота у всій Україні, наступна пропозиція була близько 105 грн.

"Компанія продовжує активно брати участь у забезпеченні необхідними товарами та послугами окремі військові частини", – йдеться в повідомленні.

У другому півріччі у ДОТ буде сім постачальників продуктів. Сума договорів становила понад 17 млрд грн, середня ціна за комплект – 109,22 грн.