ГОТ не допустил компанию, предложившую самую низкую цену для ВСУ, изменив квалификационные требования

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани), входящая в группу Terwin Руслана Шостака (совладелец EVA и Varus), не сможет продолжить поставку продуктов для Вооруженных Сил Украины, поскольку не прошла квалификацию по обороту, рассказала LIGA.net пресс-служба Государственного оператора тыла (ГОТ).

ЮТ Компани стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ. Она зашла на него в мае 2024, заменив проблемного поставщика в Запорожской области.

Компания хотела продлить поставки, но во время аукциона на второе полугодие ее заявку отклонили.

"ЮТ Компани подалась на лот размером 1,18 млрд грн и выиграла с самой низкой ценой 820 млн грн. Однако из-за того, что не могла подтвердить финансовую состоятельность, не была определена победителем. Это требование о финансовой состоятельности создано для того, чтобы компании, которые созданы специально для участия в тендерах МОУ, не смогли пройти", – пояснил ГОТ.

Помехой стало требование к обороту: участник должен подтвердить наличие дохода за 2023 год или последний промежуточный период текущего года на сумму не менее 10% ожидаемой стоимости лота (т.е. 118 млн грн). А поскольку ЮТ Компани – молодая компания, созданная только в декабре 2023 года, у нее не было такой выручки.

Пресс-служба ЮТ Компани рассказала LIGA.net, что предложенная ею стоимость комплекта продуктов составила всего 96,47 грн. Это самая низкая цена лота по всей Украине, следующее предложение было около 105 грн.

"Компания продолжает активно участвовать в обеспечении необходимыми товарами и услугами отдельных воинских частей", — говорится в сообщении.

Во втором полугодии у ГОТ будет семь поставщиков продуктов. Сумма договоров составила более 17 млрд. грн., средняя цена за комплект – 109,22 грн.