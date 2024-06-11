Тисячі сонячних панелей: в Європі розповіли, як допоможуть Україні пережити складну зиму

Основне завдання — відновити та децентралізувати генерацію електроенергії для України

Україна отримає від Заходу тисячі сонячних панелей. Крім того, згідно з планом Ukrainian Facility, Київ отримає до кінця червня 1,9 мільярда євро.

Про це розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції URC-2024 у Берліні, передає кореспондент "Телеграфу".

За її словами, спільна задача Заходу та української влади — відновити та децентралізувати генерацію електроенергії для України. Саме тому Україна до зими отримає тисячі сонячних панелей.

Ukraine Facility — це фонд, створений, щоб допомогти Україні в її зусиллях щодо відновлення, реконструкції та модернізації. ЄС запускає новий механізм підтримки Києва на період із 2024 по 2027 роки. Він забезпечить Україну гарантованою фінансовою допомогою протягом цього періоду.

"Європа буде на боці України щодня війни і щодня після неї. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати таке необхідне фінансування та передбачуваність нашому сміливому партнеру та амбітному члену", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв "Телеграф", Європейська комісія 7 червня рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього місяця, тобто до того, як Угорщина розпочне головування у Раді ЄС у липні. Київ виконав попередні умови.