В Киеве придумали, как победить блекауты. Поможет ли это и как пережить зиму

Киев заказал 15 когенерационных установок – которые генерируют и свет, и тепло – суммарной мощностью почти на 60 МВт. Но о чем на самом деле идет речь?

Об этом говорится в сообщении на сайте Prozorro. Будет ли этого объема генерации достаточно для города-многомиллионника?

В деталях, сроках и проблемах подготовки к зиме не только столицы, но и других городов, в том числе — маленьких, на прифронтовых территориях, "Телеграф" разбирался вместе с бывшим членом общественного совета при КГГА, учредителем ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олегом Попенко.

"Чтобы установка заработала, нужно 5-6 месяцев"

– Мы видим сообщения о закупке оборудования для генерации тепла и электроэнергии. Если условно все эти установки поставят нам на следующей неделе, когда реально их смогут запустить? Успеем ли хотя бы до нового года?

– Давайте объясню, как происходит установка такого оборудования – хоть когенерационной, хоть газопоршневой, хоть газотурбины. В первую очередь создается проект. Затем проходит закупка по четко прописанной процедуре через сайт Prozorro. Это меньше всего – 21 день. Дальше разрабатывается проект производства установки, это еще 30-40 дней. Далее снова возвращаемся на Prozorro — объявляется тендер на закупку услуг по установке, монтажу и подключению оборудования к сети.

С соблюдением процедуры в полном объеме, требуется минимум 5-6 месяцев, чтобы установка заработала. Если в Киеве процесс запустили еще весной, то срок может быть меньше.

Время ввода в эксплуатацию тех же когенерационных установок зависит и от их мощности – чем она выше, тем сложнее строительные и монтажные работы.

– На чем можно сэкономить время?

– Можно подписать прямые договоры с компаниями, которые будут производить монтаж и установку.

Не хватает времени

– Есть договоренность на 60 МВт. Сколько реально нужно столице?

– Это 10-15% мощности, необходимой в период отключений. Но мы должны понимать: все, что можно сделать на сегодняшний день по установке когенерации, газопоршневых установок, газотурбинных установок, – нужно делать. Независимо от того, что мы не успеем 100% установить необходимое количество генерации, которая нам нужна. Давайте честно: это просто невозможно.

Дополнительная мощность пойдет в первую очередь на энергообеспечение котельных на время продолжительных отключений электроэнергии.

– Установок нет на рынке? Или у нас не хватит финансирования?

– Это комплексный вопрос. Во-первых, когенерационные установки большой мощности – нужной нам – никто на складе не держит. Это индивидуальный заказ по индивидуальным параметрам, у каждой страны свои требования к таким установкам. Да и срок изготовления оборудования – не менее одного года.

Во-вторых, будь они на складах, мы бы не успели их присоединить. Потому что у нас есть ограничения, например, по подсоединению таких установок к электрическим и газовым системам распределения. Та же газопоршневая установка должна быть одновременно подсоединена и к газу, и к электричеству. Каждая.

Когенерация устанавливается только в котельных. То есть в каждом случае куча нюансов и условий, с которыми нужно считаться.

Следующий вопрос: люди. У нас физически не хватит времени, чтобы смонтировать один ГВт для Украины.

Даже если у нас сейчас будут в наличии все необходимые установки, через полгода мы физически не успеем смонтировать их все. USAID передало в прошлом году около 200 установок на 250 или 270 МВт генерации. На сегодняшний день установили и подключили 12%.

Очень важная проблема – люди и средства

– Можно ли их монтировать зимой? Условно — был ли у нас год на установку, или меньше? И включают ли эти озвученные вами 6 месяцев ноябрь, декабрь, январь, работаем ли до октября, а дальше — перерыв до весны?

– Если Украину заметет снегами, это сложно, ведь речь идет, например, о строительстве фундамента, монтажных работах и т.д. Но у нас зима сейчас достаточно теплая. Действительно, холодным был только январь.

У нас очень важная проблема – люди и деньги. К примеру, недавние торги прошли в одном из небольших городков. На тендер на установку и подключение четырех ГПУ заявки подало только две компании. Компании не устраивает цена, а у мэрии города нет больше средств. И вот две ГПУ "висят" на этапе тендера.

– Маленькие города в приграничных областях очень нуждаются в альтернативной генерации тепла и света. Могут ли они сейчас что-нибудь сделать самостоятельно?

– Маленькие города – вряд ли. У них физически нет денег. На установку, монтаж и подключение 4 ГПУ в тендере, о котором я говорил, было выделено 40 млн грн.

Кроме того, немногие захотят поехать, например, на границу в Шостку монтировать ГПУ. Здесь и в центре Украины не хватает людей и компаний, готовых это делать. А ехать на границу, рисковать жизнью – это проблема.

Важно сохранять тепло еще дополнительные несколько часов

– Возвращаясь к теме потребностей и возможностей. Четыре установки, на монтаж которых выделили 40 млн грн, могут обеспечить этот небольшой город теплом и светом?

– Нет, такие установки в принципе необходимы, чтобы производить электроэнергию для работы котельных и частично, возможно, питать какие-то важные объекты. Это не для обеспечения электроэнергией города, совершенно нет.

– В тендере "Киевтеплоэнерго" на Prozorro указано, что крайний срок поставки оборудования в Киев – декабрь 2025 года. Возникает вопрос: если не выезжать из городов, потому что это невозможно, что делать людям зимой 2024 года?

– Готовить собственное жилье, проверить состояние электрических сетей, по возможности провести ремонтные работы в своем подъезде, заменив окна и двери. Это позволит сберегать тепло еще дополнительно несколько часов. Можно также утеплить трубы в подвалах, что сохранит температуру теплоносителя на случай долгосрочных отключений.