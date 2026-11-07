Як виникла назва "АТБ": мало хто знає, що насправді зашифровано у трьох літерах

Назву було зареєстровано у далекому 1998 році

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"АТБ" зараз на слуху у всіх українців, але мало хто знає, чому для мережі обрали саме таку назву. Насправді це – скорочення від "АгроТехБізнес", підприємства, яке надалі перетворилося на найбільшу мережу супермаркетів.

"Телеграф" розповідає про історію "АТБ" та його назви. "АгроТехБізнес" спочатку займався постачанням сільськогосподарської техніки. Мережа продуктових магазинів починалася із шести гастрономів у Дніпрі, а назву "АТБ-маркет" зареєстрували 1998 року.

Троє партнерів, Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун заснували підприємство "АгроТехБізнес" 1 листопада 1993 року. Спершу вони постачали аграрну техніку. Згодом партнери вирішили торгувати продуктами й викупили в тодішньому Дніпропетровську шість гастрономів пострадянського формату.

Гастрономи мали назви дерев

Наступним кроком стала зміна формату торгівлі. У 2002 році магазини радянського формату перетворили на мережу маркетів самообслуговування. Асортимент складав 800 позицій з мінімальними цінами.

У 2003 році вибір товарів почали розширювати: спершу до 2500, а потім – до 3500 позицій. Тоді ж магазини приводили до єдиного стандарту: площа – 800 квадратних метрів, кількість кас – 10. Щоб скоротити витрати, приміщення викуповували, а не орендували.

Мережа виходила в невеликі міста, де ще не працювали інші торговельні мережі. У цей період компанія почала розвивати логістичні центри. Окремі гастрономи поступово стали частиною спільної системи постачання, стандартів і цінової політики.

Як розширювалася мережа "АТБ"

У 2003–2007 роках компанія щороку відкривала по 30–50 магазинів у східних, центральних і південних регіонах України. На початок 2026 року "АТБ" мала 1319 магазинів у 22 областях України. Наприкінці липня 2026 року компанія повідомила, що працюють уже 1342 торговельні точки. Магазини продовжували працювати й у прифронтових регіонах. Станом на кінець липня 2026 року в компанії "АТБ-Маркет" працювали понад 49 тисяч співробітників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому сині "АТБ" замінюють чорними. Різниця не тільки в кольорі.