П’ять областей на порозі жорстких обмежень: де світло вимикатимуть частіше

До кінця літа у деяких регіонах буде більше відключень електрики

В Україні влітку планують відремонтувати 5 з 9 атомних електростанцій (АЕС), через що у п’яти регіонах графіки відключення світла стануть більш жорсткими. Частіше вимикати електрику будуть у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та відповідних областях.

АЕС будуть ремонтувати поступово, і цей процес буде відбуватись до вересня. Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів в етері телемарафону.

Відключення світла у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові

"Відключення, (жорсткіші ― ред.) обмеження будуть стосуватись проблемних регіонів, тобто центральний регіон, Київський і навколо нього, Харків, Одеса, Дніпро періодично і Дніпропетровська область, Львівський регіон. От в принципі ті, хто будуть страждати більше за інших", ― сказав Корольчук.

Тимчасове виведення АЕС найбільше відобразиться саме на цих п’яти областях. У інших відключення світла будуть більш лояльними. За прогнозом експерта, вони не перевищуватимуть трьох годин на добу.

"У всіх інших, якщо відключення будуть, то вони будуть 2-3 години максимум на добу", ― сказав Корольчук.

Раніше в "Енергоатомі" попереджали про ріст дефіциту генерації. Через це відключення світла будуть частішими. За прогнозами, графіки відключень у липні стануть жорсткішими.

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