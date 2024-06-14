Графіки відключень у Києві: в "Укренерго" розповіли, коли вимкнуть світло в п'ятницю

В енергосистемі спостерігається дефіцит

У п'ятницю, 14 червня, у Києві застосують графіки відключень світла. Діятимуть вони з 18:00 до 22:00.

Про це повідомили в "Укренерго". Причиною значного дефіциту в енергосистемі стали ракетні удари ворога по українських електростанціях.

У компанії зазначають, що через масштабність пошкоджень не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі навіть імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання як для промислових, так і для побутових споживачів.

Нагадуємо, що відключення світла можуть стати частішими. Це пов’язано з тим, що "Енергоатом" найближчими днями планує вивести у ремонт ще один атомний енергоблок-тисячник ВВЕР-1000.

У компанії зазначили, що роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який було погоджено з "Укренерго".У НАЕК наголосили, що цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводилися.

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