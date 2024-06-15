Вбивство двох стрімерок у Вінниці: чим вони були відомі та чому їх не любили росіяни

Користувачі соцмережі сумують через загибель дівчат

У Вінниці застрелили відомих українських стрімерок Віру Пантеру та її подругу Наталію "Бандерівку". Вони були відомі тим, що проводили прямі ефіри на цій платформі.

На цих ефірах дівчата спілкувалися з росіянами, які підтримують війну проти України. На відео вони всіляко їх висміювали.

Крім того, дівчата робили патріотичні та мотивуючі відеоролики. От як пост з опитування про те, чий Крим.

Варто зазначити, що у коментарях під їхніми відео можна часто зустріти гнівні дописи росіян. Зокрема, Вірі дорікали за те, що вона сама спілкується російською мовою.

Вже після того, як стало відомо про вбивство дівчат, користувачі соцмережі почали писати коментарі, у яких висловили свої співчуття їх рідним. Дехто навіть написав, що не вірить у те, що це сталося.

Нагадаємо, 13 червня в одному зі спальних районів Вінниці 23-річний хлопець застрелив свою 18-річну дружину Наталію та її 19-річну подругу Віру. Після цього він позбавив життя себе.

За даними місцевих ЗМІ, вбивцею був Михайло Мазур. Також зазначається, що Михайло приїхав у відпустку і прийшов до дівчат, ймовірно, для того, щоб відмовити дружину від розлучення. Наталя нібито збиралася розійтися із чоловіком.