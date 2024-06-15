Убийство двух стримерш в Виннице: чем они были известны и почему их не любили россияне

Пользователи соцсети скорбят из-за гибели девушек

В Виннице застрелили известных украинских стримерш Веру Пантеру и ее подругу Наталью "Бандеровку". Они известны тем, что проводили прямые эфиры на этой платформе.

На этих эфирах девушки общались с россиянами, поддерживающими войну против Украины. На видео они всячески их высмеивали.

Кроме того, девушки делали патриотические и мотивирующие видеоролики. Вот как пост с опросом о том, чей Крым.

Стоит отметить, что в комментариях под их видео часто можно встретить гневные сообщения россиян. В частности, Веру упрекали за то, что она сама общается на русском языке.

После того как стало известно об убийстве девушек, пользователи соцсети начали писать комментарии, в которых выразили свои соболезнования их родным. Некоторые даже написали, что не верят в то, что это произошло.

Напомним, 13 июня в одном из спальных районов Винницы 23-летний парень застрелил свою 18-летнюю жену Наталью и ее 19-летнюю подругу Веру. После этого он лишил жизни себя.

По данным местных СМИ, убийцей был Михаил Мазур. Также отмечается, что Михаил приехал в отпуск и пришел к девушкам, вероятно, для того чтобы отговорить жену от развода. Наталья будто бы собиралась разойтись с мужем.