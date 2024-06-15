Убийство двух стримерш в Виннице: чем они были известны и почему их не любили россияне
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Пользователи соцсети скорбят из-за гибели девушек
В Виннице застрелили известных украинских стримерш Веру Пантеру и ее подругу Наталью "Бандеровку". Они известны тем, что проводили прямые эфиры на этой платформе.
На этих эфирах девушки общались с россиянами, поддерживающими войну против Украины. На видео они всячески их высмеивали.
Кроме того, девушки делали патриотические и мотивирующие видеоролики. Вот как пост с опросом о том, чей Крым.
Стоит отметить, что в комментариях под их видео часто можно встретить гневные сообщения россиян. В частности, Веру упрекали за то, что она сама общается на русском языке.
После того как стало известно об убийстве девушек, пользователи соцсети начали писать комментарии, в которых выразили свои соболезнования их родным. Некоторые даже написали, что не верят в то, что это произошло.
Напомним, 13 июня в одном из спальных районов Винницы 23-летний парень застрелил свою 18-летнюю жену Наталью и ее 19-летнюю подругу Веру. После этого он лишил жизни себя.
По данным местных СМИ, убийцей был Михаил Мазур. Также отмечается, что Михаил приехал в отпуск и пришел к девушкам, вероятно, для того чтобы отговорить жену от развода. Наталья будто бы собиралась разойтись с мужем.