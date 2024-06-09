Ношена спідня білизна замість результату: у соцмережах розгорівся скандал з відомою блогеркою

Виявилось, що у неї багато невдоволених клієнтів

У соцмережі TikTok розгорається скандал навколо послуг відомої маркетологині Олені Рожик, яка надає послугам власникам бізнесу, які просувають свої онлайн-магазини у цій соцмережі. Одна з власниць магазину одягу поскаржилась на якість послуг, які отримала за 2 тисячі доларів.

Власниця магазину записала відео, в яких розповіла про свій досвід співпраці з Оленою Рожик. Вона заявила, що замість результату отримала ношену спідню білизну.

Перший місяць співпраці з Рожик

Бізнесвумен розповіла, що на початку співпраці вона домовлялась, що отримає 30 відео на кожен день. Також вона хотіла, щоб вони зібрали від 300 до 500 тисяч переглядів. Через те, що власниця магазину раніше сама займалась просуванням свого магазину у TikTok, вона знає, скільки їй потрібно переглядів для оптимальної кількості продажів. Власниця бізнесу відправила дві великі посилки з відшитим одягом для зйомки.

У перший місяць замовниця не отримала бажаних результатів. Усього для неї зняли 25 відео замість 30. До того ж загальна кількість переглядів була усього 90 тисяч.

Олена Рожик сказала, що це був тестовий місяць. Власниця магазину обурилась, що їй цього не сказали завчасно, проте вирішила продовжити співпрацю з відомою блогеркою та маркетологинею.

Серйозні проблеми почались на другий місяць співпраці

Власниця магазину попросила розбити оплату на дві частини. Спочатку вона оплатила розробку сценаріїв, а потім ― зйомку відео.

Якість роликів не влаштовувала замовницю. Вона регулярно відправляла їх з правками, але більшість відео кидали повторно без виправлень. Через це і почався конфлікт.

Вже в цей момент власниця бізнесу знайшла сторінки інших клієнтів Рожик. Вони теж скаржились на співпрацю з маркетологинею.

Потім розпочався конфлікт через те, що у команді маркетологині не могли порахувати, скільки роликів вже відзняли. Замовниця запевняла, що з пакета у 35 відео зняли лише 27. У команді Рожик стверджували, що повинні відправити два відео, а всі інші вже є.

Потім маркетологиня особисто запросила замовницю на відеодзвінок. Вона вибачилась та визнала, що якісного контенту у неї зараз немає.

Власниця бізнесу обурилась, коли Рожик сказала: "Мені шкода, що стратегія не спрацювала". Маркетологиня також пропонувала написати безкоштовну стратегію, але клієнтка відмовилась.

Замовниця опублікувала відео, щоб розповісти про свій досвід. Вона розповіла, що Рожик запропонувала повернути гроші за один місяць співпраці та реквізит. У сумі вийшло б приблизно 50 тисяч гривень. Але авторка ніби відмовилась.

Стосовно реквізиту є цікавий нюанс. Власниця інтернет-магазину розповіла, що їй повернули речі в жахливому стані, і що нібито ті речі були як з секондхенду. А ще вона знайшла в посилці ношену спідню білизну, хоча точно не відправляла її маркетологині.

Під відео було багато гнівних коментарів. Серед коментаторів були і колишні клієнти Рожик.

Маркетологиня Олена Рожик дала ексклюзивний коментар "Телеграфу" стосовно цього скандалу. Вона сказала, що визнала у відео, що прострочила дедлайни, та повернула гроші клієнтці.

"Я коментувала це на своїй сторінці: з нашої сторони дійсно була прострочка дедлайнів, за що ми повернули кошти (ще до відео)", — відповіла Рожик.

Хто така Олена Рожик

Олена Рожик є достатньо відомою контент-маркетологинею. Вона позиціонує себе як експерт з просування у TikTok. Вона дає консультації під ключ, надає послугу супровіду та продає мінікурс з продажів. Має в Instagram понад 63 тисячі підписників, а у TikTok ― понад 509 тис.

У соцмережах регулярно показує успішні кейси своїх клієнтів та публікує фото з подорожей. У грудні 2023 року її запрошували спікеркою на онлайн-захід "Дія. Бізнес".

Її запросили як експертку на захід для підприємців

Як пишуть у соцмережах її клієнти, вона бере за супровід тисячу доларів на місяць. Також вона дає консультації за 300 євро, а зараз продає мінікурс для більш широкої аудиторії за 990 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий поворот у справі про злив даних НАБУ. Команда розслідувачів на чолі з Бігусом з’ясували цікавий момент. Він стосується інформатора одного з ідейників "Великого будівництва".