Без Росії миру не буде, але...: головні тези, які прозвучали на засіданні саміту миру

Чимало держав наголосили на важливості залученості Росії

У Швейцарії пройшло пленарне засідання Глобального саміту миру, на якому виступили представники країн-учасниць зустрічі. Серед усіх тез, які прозвучали, особлива увага була зосереджена на досягненні сталого миру, який ґрунтуватиметься саме на принципах ООН та принципах міжнародної безпеки.

Чимало держав наголосили на важливості залученості Росії до процесу досягнення миру. "Телеграф" зібрав для вас головні тези, які прозвучали.

Відрила засідання президентка Швейцарії Віола Амхерд, яка одна з перших і заявила, що "без Росії мирний процес немислимий". Далі цю думку підтримали лідери та представники ще декількох держав, зокрема й канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на тому, що Росії покажуть план дій на шляху до миру, коли він буде погоджений всіма. І тоді на другому саміті миру можна буде зафіксувати реальний кінець війни.

Інші тези, які прозвучали під час засідання:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що припинення вогню без серйозних переговорів просто легітимізує захоплення РФ української землі та призведе до нового замороженого конфлікту.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд додав, що, цілком можливо, потрібно буде піти на важкі компроміси.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що капітуляції України, про яку говорить Росія, не буде.

Президентка Молдови Мая Санду підтримала Україну та заявила, що капітуляція та окупація не можуть бути шляхом до миру.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала, що складно досягти сталого та тривалого миру, коли Росія не хоче цього миру.

Президент Польщі Анджей Дуда вказав на участь Білорусі у війні РФ проти України. "Росія залишається колоніальною імперією, яка так і не пройшла шлях деколонізації, не змогла впоратися із демонами свого минулого. У тій частині світу, яку я представляю, Росію часто називають тюрмою народів", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Володимира Зеленського, Росія може бути присутня на другому Саміті миру, на якому буде зафіксовано реальне закінчення війни. Однак перед цим світова спільнота має напрацювати спільну позицію з приводу того, що є справедливим миром.