"Про переговори з Росією не йдеться": у Зеленського пояснили мету саміту миру

Зібрались ті країни, які готові розпочати шлях до миру

Саміт миру у Швейцарії, який триває, направлений на те, щоб розпочати шлях для встановлення подальшого миру. І до нього приєднались ті країни, які готові діяти у цьому напрямку.

Але про переговори з Росією не йдеться, адже це не той формат, який обговорюють на саміті. Про це сказав заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

Він також зауважив, що пояснювати, чому Росії немає на цьому саміті, немає потреби, адже про це вже неодноразово казав глава держави.

"Двосторонніх переговорів з Росією не буде. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно діяти, і говорити для того, щоб встановився мир. Подальший процес вже буде обговорюватись на цьому саміті, але давайте не випереджати події. Зрозуміло, що цей саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити всі проблеми. Сконцентрувались на цих трьох позиціях (ядерна й продовольча безпека, а також звільнення полонених, — ред.), тому що ці позиції на сьогодні об'єднують більшість світового співтовариства і ми це бачимо по учасниках", — сказав Жовква.

Фінальні рішення вже стануть відомі 16 червня, а зараз робота над шляхом до встановлення миру розпочалась та триватиме. І головне завдання, як сказав заступник голови ОП, світового співтовариства — позбавити Росію інструментів агресії у всіх сферах.

Також надалі, у результаті Саміту, продовжуватимуться дії для реалізації інших пунктів із 10, запропонованих президентом України в межах "Формули миру".

Раніше "Телеграф" писав, що газета "Нью-Йорк Таймс" вперше опублікувала повний варіант проєкту мирної угоди між Україною та Росією, про яку домовлялися у Стамбулі навесні 2022 року. Тоді її не було підписано.