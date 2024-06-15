"Дурна пропозиція": прем’єр Нідерландів розповів, у чому плюс "мирної угоди" Путіна

У Кремлі запанікували напередодні саміту світу

Те, що російський диктатор Володимир Путін виступив зі своєю "мирною пропозицією", є гарною новиною. Втім, серйозно його не сприймають.

Як розповів прем’єр Нідерландів Марк Рютте під час спілкування з журналістами на полях Саміту миру у Швейцарії. При цьому він висловив думку, що це свідчить про те, що глава Кремля в паніці.

"Той факт, що Путін учора виступив із цією дурною пропозицією про мир, свідчить про те, що він явно в паніці. Тому це хороші новини", — сказав Рютте.

Марк Рютте вважається одним головним кандидатом на пост нового генсека НАТО, його кандидатуру підтримують практично всі країни-члени Альянсу.

Нагадаємо, 14 червня Путін назвав свої умови для мирних переговорів та припинення війни. Він вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

При цьому схоже, що ці вимоги ніхто всерйоз не сприйняв. Зокрема канцлер Німеччини припустив, що воно було спеціально напередодні Саміту світу.