Потрібно було звати Росію: три учасники саміту миру у Швейцарії виявилися "білими воронами"

На їхню думку, результат був би ефективнішим, якби країна-агресор також взяла участь у саміті

У ході проведення саміту миру у Швейцарії три країни виступили за те, щоб Росія також була присутня на цьому заході. Вони вважають, щоб потрібен "важкий компроміс".

Йдеться про Туреччину, Кенію та Саудівську Аравію. Про це пише Reuters.

"Також повинен зазначити, що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту — Росія", — сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що переговори, які викликатимуть довіру, потребуватимуть "важкого компромісу".

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті пояснив, що не запросив Росію через те, що вона не зацікавлена у мирі. Своєю чергою, глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна готова представити Росії мирний план, однак це відбудеться за підсумками саміту миру.

Президент Швейцарії Віоли Амхерд сказала, що учасники саміту обговорюватимуть, як залучити Росію до пошуку шляху до справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті миру.