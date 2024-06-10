Базовий продукт в Україні здорожчає на третину: чому та коли виросте ціна

2 години відключення світла сповільняють випуск товару на 8 годин

В Україні разом зі здорожчанням олії через обмежену пропозицію на ринку, очікується ріст вартості на хліб. Це відбудеться через три основні чинники — зменшення кількості зерна, планові відключення електроенергії та відсутність працівників.

Є всі передумови для здорожчання хліба на 10%, а в наступні місяці ще на 20%. Про це повідомив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко в коментарі AgroPortal.

За його словами, підприємства, що випікають хліб, стосуються категорії критичної інфраструктури, тому не мають бути відключені від електромереж. Однак все йде не за планом і ті, хто має можливість, користуються електрогенераторами, що також впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

Водночас більшість заводів не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів, тому це призвело до дефіциту потужності.

Як пояснює Дученко, відключення світла, яке триває 2 години, сповільнює процес випікання хліба та хлібобулочних виробів на 8 годин. Якщо рахувати ціну хліба простої рецептури під час споживання електроенергії, то це 50 копійок, а якщо ж виробництво товару було на генераторі, то ціна вже виросте на цілу 1 гривню.

Крім того, ще одною проблемою хлібної галузі є відсутність людей. У цьому випадку підприємства змушені скорочувати обсяги та асортимент виробництва.

"Чергова постанова про відтермінування бронювання на три місяці не вирішує проблеми, адже є працівники, бронювання яких закінчилося до оприлюднення першої постанови про відстрочення на місяць", — пояснюється у виданні.

Дученко наголошує, що є критично важливі працівники, яких дуже складно замінити на виробництві.

І третьою проблемою, яка призведе до здорожчання хліба — відсутність зерна другого і третього класу.

Він додає, що до всього цього хаосу також додається криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю та Збройні сили України.

Тому, резюмуючи Дученко прогнозує, що спочатку хліб здорожчає на 10%, а потім — ще на 20%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний тепличний овоч в котре здорожчав.