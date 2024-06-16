"Кола" бьет по карману: в Украине стремительно дорожает газировка

Цены могут серьезно отличаться в различных магазинах

В Украине подорожала газировка. Это касается и обычной минералки, и сладких вод.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Согласно его информации, еще в мае за полуторалитровую бутылку популярной в Украине минералки "Моршинская" просили в среднем 22,40 грн., а уже сейчас цены взлетели выше 23 гривен (23,23).

Также взлетели цены и на одну из самых популярных в мире сладких газировок — Кока-колу. В среднем вы можете приобрести за 47,51 грн за 1750 мл. При этом в разных супермаркетах стоимость отличается. Если в Ашан за нее просят 44,20 грн, то в МегаМаркет придется отдать 56,30 грн.

В мае бутылка такого напитка объемом 1.75 литра в среднем стоила 46,86 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине вырастут цены на алкоголь и бензин. Кабинет министров Украины принял важное решение.

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