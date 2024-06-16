У цьому зацікавлені всі: Зеленський розповів про що домовилися на Саміті миру

У ході зустрічі сторони домовилися за трьома основними пунктами

Під час засідання в рамках Саміту миру, який проходив у Швейцарії з 15 по 16 червня, учасники підтримали два пункти з безпеки та одне з гуманітарних питань. Це показує, що ця зустріч матиме практичні кроки на шляху до справедливого довгострокового миру.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський як заключне слово саміту. Відео його виступу оприлюднив голова офісу президента Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі.

За словами глави держави, йдеться про положення про:

радіаційної та ядерної безпеки;

продовольчої безпеки;

повернення незаконно депортованих осіб, включаючи викрадених росіянами дітей.

"Цей діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми всі у світі зацікавлені, щоб не було небезпеки для атомних станцій або інших атомних об’єктів", — сказав Зеленський і подякував учасникам за розуміння того, що необхідно забезпечити безпеку Запорізької АЕС, яку росіяни перетворили на плацдарм для військ.

Також він подякував учасникам за те, що ті підтримують ідею того, що судна з продовольством повинні мати можливість вільно пересуватися, щоб не ставити під загрозу продовольчу безпеку в усьому світі.

"Росія надто часто намагалася направити світ шляхом до дестабілізації та хаосу, тому нам усім необхідно об’єднуватися, щоб гарантувати кожній родині у світі право на їжу та захист від цінового хаосу", — сказав він.

Крім того, Зеленський додав, що з російського полону необхідно повернути тисячі людей, які зазнають тортур і психологічного тиску.

"Я думаю, що ми можемо досягти результатів так швидко, як ми можемо. І саме ці практичні кроки щодо досягнення миру доведуть усім, що Статут ООН може бути відновлений до своєї повної ефективності", — підсумував Президент України.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явився проєкт підсумкової декларації Саміту миру. Серед ключових положень велика увага приділена використанню ядрених установок та енергії.