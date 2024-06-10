Деяких військовозобов'язаних можуть звільнити від штрафу за не оновлення даних у ТЦК: у Раді назвали умову

Якщо Міноборони може отримати персональні дані військовозобов'язаного з інших електронних ресурсів, відповідальності за порушення правил обліку не буде

Новий закон передбачає умову, яка звільняє військовозобов’язаних від відповідальності за те, що вони не актуалізували інформацію про себе. Документ вже набрав чинності.

З 18 травня українці мають оновити свої військово-облікові дані. На це громадянам дали 60 днів, тобто до 16 липня. Однак у "Судово-юридичній газеті" 10 червня повідомили, що покарати зможуть не усіх порушників закону про мобілізацію.

Верховна Рада встановила нову умову, яка звільнятиме військовозобов’язаних від штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Це передбачає новий закон №3696-IX, який набув чинності 19 травня.

Відповідно до закону, якщо Міноборони може отримати дані людини з інших реєстрів, систем та баз даних, то відповідальність не настає.

Наприклад, чоловік вступив до вишу і не сходив впродовж тижня повідомити у ТЦК про своє право на відстрочку. Однак дані про його навчання мають надійти автоматично у реєстр "Оберіг" від МОН. Через це в теорії штрафувати військовозобов’язаного не мають.

"Однак законодавець не уточнив, яким чином ТЦК, виносячи постанову про штраф, повинно зрозуміти й врахувати, має чи не має Міноборони можливість отримати персональні дані військовозобов’язаних шляхом електронної взаємодії. Тому як буде реалізовуватися ця норма про звільнення від відповідальності на практиці — під питанням", — підкреслили у виданні.

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