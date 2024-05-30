"Резерв+" не врятує від штрафу: у ТЦК розповіли, які документи треба завжди носити з собою

По закону, застосунок не є документом

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Замість нього використовувати застосунок "Резерв+" чи витяг зі ЦНАПу не вийде.

Якщо у чоловіка не буде військово-облікового документа, то йому доведеться заплатити штраф. Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх".

"До законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень", ― сказав Істомін.

Речник ТЦК пояснює, що застосунок, як і витяг з ЦНАПу, не є військово-обліковими документами. Він перерахував документи, які повинні бути у призовників та військовозобов’язаних.

"Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних ― військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин", ― сказав Істомін.

Для довідки: "Резерв+" ― новий застосунок від Міністерства оборони. Зараз у ньому можна актуалізувати свої дані військовозобов’язаним чоловікам. Інформація підтягується з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Проте цей застосунок поки що не є аналогом військового квитка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібно надати для перевірки на блокпості. За їх ненадання чоловіка можуть оштрафувати до 5100 грн.