Окрема увага на пікові години: в Укренерго попередили про відключення світла 17 червня

В окремі години обмеження будуть жорсткішими

В понеділок, 17 червня, на всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла, які застосовуватимуть всі обленерго країни. Діятимуть графіки з 8:00 і до 24:00. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що оновлене розподілення лімітів споживання запрацює за тиждень.

Про застосування графіків повідомили в компанії "Укренерго". Допис зробили у своєму каналі, в Телеграм.

"Завтра, 17 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 8:00 і до 24:00. З 11:00 і до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", — повідомили у компанії.

Також там додали, що причина у необхідності застосування графіків — прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

При цьому, не варто забувати й про істинні причини існування графіків — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Міненерго назвало найбільше "зло" для енергетики, яке жере світло, і пояснило, чому саме так.