"Незалежність України - кидалово": колишньому працівнику Міносвіти повідомили про підозру

Висміював незалежність України в соцмережах

Колишньому працівнику Міністерства освіти і науки (МОН) повідомлено про підозру через приниження національної честі та гідності. Фігурант висміював незалежність України в соцмережах

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Зазначається, що неправомірні дії чоловік чинив у соціальній мережі Facebook.

Він розмістив на своїй сторінці допис з заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид". У ньому посадовець зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року.

За його словами, люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення. У прокуратурі стверджують, що чоловік поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань.

Зауважимо, що чиновника було звільнено з МОН за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого відразу після скандальної публікації. За даними телеграм-каналів, йдеться про колишнього державного експерта у групі з питань цифрової трансформації освіти та науки, якого було звільнено ще у серпні 2023 року.

Йому, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України).

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, чи позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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