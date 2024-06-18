Роскошная квартира и машины: семья экс-чиновника "Укрзализныци" обзавелась дорогим имуществом после его увольнения — Bihus.Info

Эдуард Крицин с 2021 года работал в "Укрзализныце", а сентябре 2023-го срок его контракта истек и он ушел с должности

Спустя некоторое время после ухода с должности директора по экономической и информационной безопасности в "Укрзализныце" Эдуарда Крицына, у его семьи появилась дорогая недвижимость и автомобили. Его самого неоднократно замечали в элитном ЖК Французский квартал в Киеве.

Детальная информация об этом была опубликована в расследовании Вадима Коршенко на Bihus.Info. Отмечается, что Эдуард Крицин с 2021 года работал директором по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци", а сентябре 2023-го срок его контракта истек и он ушел с должности.

После этого у его семьи появились активы более чем на $300 тыс. Так, в ноябре 2023 года на дочь Крицина оформили новую Toyota Camry Hybrid. Стоимость на это авто стартует от $34,5 тыс.

В феврале текущего года дочь Крицына стала владелицей квартиры площадью 83 м², паркоместа и веломеста в столичном ЖК "Французский квартал". Ориентировочная цена недвижимости — $283,5 тыс. При этом, она не имеет бизнеса и не зарегистрирована как ФОП.

Самого Крицина журналисты также нередко встречали во Французском квартале. Сам он рассказал Bihus.Info, что не живет там, а навещает друзей. Также он не стал возражать, что помог своей дочери с покупкой квартиры в данном ЖК. Источниками финансирования недвижимости он назвал доход от продажи двух автомобилей семьи (в общей сложности $59,6 тыс.) и заем в размере $100 тыс.

По данным последней опубликованной декларации Крицина на 2022 года, у него было $100 тыс. и ₴500 тыс. сбережений, а годовой доход – зарплата и пенсия, составил ₴2,1 млн.

Ориентировочная зарплата за девять месяцев работы на "Укрзализныци" в 2023 году до увольнения составляет $40 тыс. Стоит напомнить, что стоимость недвижимости дочери составила более 300 тысяч долларов.

В мае 2023 года, пока Крицин еще занимал свою должность в "Укрзализныце", в его кабинете проводили обыск НАБУ и САП. Тогда у него изъяли $17450 и мобильные телефоны. Следственные действия велись в рамках уголовного производства по завладению средств "Укрзализныци".

Тогда подозрение вручили бывшему советнику Офиса президента и работнику СБУ Артему Шилу. По версии следствия, он входил в группу, которая способствовала победам конкретных фирм на закупках Укрзализныци и, соответственно, зарабатывала за счет завышения стоимости товаров.

"В должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Шило отправил письма-предупреждения в "Укрзализныцю" о связях части участников тендеров с россией. В частности, такие письма-предупреждения приходили и на имя Эдуарда Крицына. Таким образом, по версии следствия, Шило пытался отстранить от участия в торгах конкурентов "нужных" фирм. Те, в свою очередь, также имели связи с россией, но об этом он "Укрзализныцю" не сообщал", — говорится в расследовании.

Несмотря на обыски в кабинете и изъятые личные вещи, Крицин не подозреваемый в этом уголовном производстве правоохранителей.

К слову, в прошлом Крицин работал в Службе безопасности Украины. В разные годы возглавлял управление Службы безопасности Харьковщины, Днепропетровщины и Херсонщины. В период с 2015 по 2016 был главой Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. В то же время он был руководителем подозреваемого Артема Шила. Также жена и старшая дочь Эдуарда Крицына были бизнес-партнерами по Бухгалтерскому центру "Альфа-Омега" жены Артема Шила — Ирины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшему сотруднику Министерства образования и науки (МОН) сообщили о подозрении из-за унижения национальной чести и достоинства.