Засудили на 10 років: в РФ вперше винесли вирок українському нардепу, що він каже

Перші три роки він має провести у в'язниці

Другий Західний окружний військовий суд Російської Федерації (РФ) заочно засудив нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі. Звинуватили його за трьома статтями.

Про це повідомило російське видання Медіазона. Український політик вже відреагував.

Відомо, що Олексія Гончаренка "визнали винним" у нібито поширенні "військових фейків" із мотивів політичної ненависті, виправданні тероризму і розпалюванні ненависті з погрозою насильства.

Згідно з вироком суду, перші три роки він має провести у в'язниці. Решту сім — у колонії загального режиму. Крім того, українському депутату заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

Коментар з цього приводу Гончаренко опублікував в своєму Telegram.

"2-й Західний окружний військовий суд в Росії заочно виніс мені вирок. Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії!", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Росія вимагає заарештувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Сталося це після великого інтерв’ю голови СБУ, де він висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців, заявивши, що їх "настигла карма", його заочно заарештував Басманний суд Москви.