Осудили на 10 лет: в РФ впервые вынесли приговор украинскому нардепу, что он говорит

Первые три года он должен провести в тюрьме

Второй Западный окружной военный суд Российской Федерации (РФ) заочно приговорил нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Обвинили его по трем статьям.

Об этом сообщило российское издание Медиазона. Украинский политик уже отреагировал.

Известно, что Алексея Гончаренко "признали виновным" в якобы распространении "военных фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

Согласно приговору суда, первые три года он должен провести в тюрьме. Остальные семь — в колонии общего режима. Кроме того, украинскому депутату запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Комментарий на этот счет Гончаренко опубликовал в своем Telegram.

"2-й Западный окружной военный суд в России заочно вынес мне приговор. Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России!", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Россия требует арестовать руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Произошло это после обширного интервью главы СБУ, где он высказался о смерти известных предателей и российских военных преступников, заявив, что их "настигла карма", его заочно арестовал Басманный суд Москвы.