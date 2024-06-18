Осудили на 10 лет: в РФ впервые вынесли приговор украинскому нардепу, что он говорит
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Первые три года он должен провести в тюрьме
Второй Западный окружной военный суд Российской Федерации (РФ) заочно приговорил нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Обвинили его по трем статьям.
Об этом сообщило российское издание Медиазона. Украинский политик уже отреагировал.
Известно, что Алексея Гончаренко "признали виновным" в якобы распространении "военных фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.
Согласно приговору суда, первые три года он должен провести в тюрьме. Остальные семь — в колонии общего режима. Кроме того, украинскому депутату запретили в течение трех лет администрировать сайты.
Комментарий на этот счет Гончаренко опубликовал в своем Telegram.
"2-й Западный окружной военный суд в России заочно вынес мне приговор. Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России!", — написал он.
Ранее "Телеграф" сообщил, что Россия требует арестовать руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Произошло это после обширного интервью главы СБУ, где он высказался о смерти известных предателей и российских военных преступников, заявив, что их "настигла карма", его заочно арестовал Басманный суд Москвы.