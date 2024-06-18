Збиття Іраном літака МАУ: чому Канада звинуватила українську компанію, розповів експерт

Трагедія сталась у січні 2020 року

Вищий суд Онтаріо постановив, що Міжнародна авіалінія України (МАУ) несе юридичну відповідальність за виплату повної компенсації сім’ям, які втратили близьких під час збиття рейсу МАУ 752 в Ірані в січні 2020 року. Це рішення логічне, але має недоліки.

Адже справа не у поганих відносинах Ірану та Канади, навряд чи тут є політичний підтекст. Про це "Телеграфу" розповів ізраїльський сходознавець-іраніст, PhD, журналіст Гершон Коган.

"Я не бачу у рішенні суду Канади політичного підтексту. Насправді у Канади та Ірану давно дуже погані відносини. З 2012 року Канада розірвала дипломатичні відносини з Іраном. Вона постійно пред'являє східній країні претензії, позови у зв'язку із всілякими порушеннями — прав людини і не тільки", — каже він.

За його словами, вважати, що Канада хотіла зробити реверанс у бік іранської влади, не можна. Тут більше мова про специфіку або просто недосконалість канадської судової системи.

"На мій погляд, вони пішли таким шляхом: потрібно домогтися виплати компенсації сім'ям загиблих. Від Ірану вони явно не зможуть домогтися жодних компенсацій, у тому числі тому, що саме у Канади та Ірану всі відносини розірвані. Відповідно, хто тут може бути такою відповідальною стороною, з якою можна отримати ці компенсації? А ось українська авіакомпанія, яка не прорахувала ризики", — пояснює Коган.

Він наголосив, що так, ризики були. Тоді політична ситуація була напружена, проте авіакомпанія вирішила виконувати рейс. З погляду захисту сімей постраждалих, знайти спосіб отримати компенсації для них, це рішення логічне, але — "за фактом це недосконалість законодавства".

Зауважимо, суд Онтаріо визнав, що МАУ виявили недбалість через непроведення належної оцінки ризиків виконання рейсу з Тегерана. Він був збитий Іранською революційною гвардією рано вранці 8 січня 2020 року.

Недбалість МАУ була зумовлена ​​тим, що за кілька годин до вильоту рейсу 752 Іран запустив балістичні ракети по силам США в Іраку у відповідь на вбивство лідера КВІР генерала Сулеймані та був у стані підвищеної готовності до контратаки. Таким чином нібито українська авіакомпанія знехтувала підвищеним рівнем небезпеки.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз літаки українських авіакомпаній та їх персонал.