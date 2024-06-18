Сбитие Ираном самолета МАУ: почему Канада обвинила украинскую компанию, рассказал эксперт

Трагедия произошла в январе 2020 года

Высший суд Онтарио постановил, что Международная авиалиния Украины (МАУ) несет юридическую ответственность за выплату полной компенсации семьям, лишившихся близких при сбитии рейса МАУ 752 в Иране в январе 2020 года. Это решение логично, но имеет недостатки.

Ведь дело не в плохих отношениях Ирана и Канады, вряд ли здесь есть политический подтекст. Об этом "Телеграфу" рассказал израильский востоковед-иранист, PhD, журналист Гершон Коган.

"Я не вижу в решении суда Канады политического подтекста. На самом деле у Канады и Ирана давно очень плохие отношения. С 2012 года Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном. Она постоянно предъявляет восточной стране претензии, иски в связи с всяческими нарушениями — прав человека и не только», — говорит он.

По его словам, считать, что Канада хотела сделать реверанс в сторону иранских властей, нельзя. Здесь больше речь о специфике или просто несовершенстве канадской судебной системы.

"На мой взгляд, они пошли по такому пути: нужно добиться выплаты компенсации семьям погибших. От Ирана они явно не смогут добиться никаких компенсаций, в том числе потому, что именно у Канады и Ирана все отношения разорваны. Соответственно, кто здесь может быть ответственной стороной, с которой можно получить эти компенсации?",- объясняет Коган.

Он подчеркнул, что да, риски были. Тогда политическая ситуация была напряженной, однако авиакомпания решила выполнять рейс. С точки зрения защиты семей пострадавших, найти способ получить компенсации для них, это логичное решение, но "по факту это несовершенство законодательства".

Заметим, что суд Онтарио признал, что МАУ проявили халатность из-за непроведения надлежащей оценки рисков выполнения рейса из Тегерана. Он был сбит Иранской революционной гвардией ранним утром 8 января 2020 года.

Небрежность МАУ была обусловлена ​​тем, что за несколько часов до вылета рейса 752 Иран запустил баллистические ракеты по силам США в Ираке в ответ на убийство лидера КСИР генерала Сулеймани и находился в состоянии повышенной готовности к контратаке. Таким образом, якобы украинская авиакомпания пренебрегла повышенным уровнем опасности.

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