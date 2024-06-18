"Ти можеш вдавати, що працюєш". В Раді виникли питання до частини нардепів

Депутати або займаються законодавчою діяльністю, або ж приходять виключно голосувати

На сьогодні в парламенті працюють депутати-мажоритарники, які втратили свої округи через російську окупацію. До прикладу, шість депутатів, обрані по Луганській області, не можуть представляти свої округи.

У їхніх колег є запитання щодо їхньої роботи зараз, йдеться в матеріалі "Телеграфу": "Не впливові і без майбутнього. Чим живуть останні мажоритарники в Україні".

"Ти можеш вдавати, що працюєш в Києві, Дніпрі, Харкові з переселенцями. Та ми розуміємо, що це дуже абстрактно", — розповідає співрозмовник видання в парламенті.

Тому більшість із них або займаються законодавчою діяльністю, або ж приходять виключно голосувати.

За інформацією "Телеграфу", позбавляти їх мандату не планують. У керівництві Верховної Ради не хочуть допустити, щоб у залі залишилось менше як 300 голосів. Бо тоді це порушить питання легітимності ВР.

З цим погоджується Сергій Вельможний, парламентар від депутатської групи "Довіра", яка складається із мажоритарників. Він обирався на одному з округів Луганської області.

Він розповів "Телеграфу", що за депутатський мандат не тримається. Але "кожен складений мандат утворює великі ризики для ефективної роботи владних інституцій нашої держави".

Він стверджує, що продовжує напряму́ працювати зі своїми виборцями із Луганщини через соцмережі або ж у телефонному режимі. І не забув про свої прямі парламентські обов’язки — голосування за законопроєкти, участь в тимчасово слідчих комісіях, підготовка законопроєктів, спрямованих на покращення становища переселенців в Україні.