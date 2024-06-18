"Ты можешь делать вид, что работаешь". В Раде возникли вопросы к части нардепов

Депутаты либо занимаются законодательной деятельностью, либо приходят исключительно голосовать

На сегодняшний день в парламенте работают депутаты-мажоритарщики, которые потеряли свои округа из-за российской оккупации. К примеру, шесть депутатов, избранных по Луганской области, не могут представлять свои округа.

У их коллег есть вопросы по их работе сейчас, говорится в материале "Телеграфа": "Не влиятельные и без будущего. Чем живут последние мажоритарщики в Украине".

"Ты можешь делать вид, что работаешь в Киеве, Днепре, Харькове с переселенцами. Но мы понимаем, что это очень абстрактно", — рассказывает собеседник издания в парламенте.

Поэтому большинство из них либо занимаются законодательной деятельностью, либо приходят исключительно голосовать.

По информации "Телеграфа", лишать их мандата не планируют. В руководстве Верховной Рады не хотят допустить, чтобы в зале осталось менее 300 голосов. Потому что это поднимет вопрос легитимности ВР.

С этим соглашается Сергей Вельможный, парламентарий от депутатской группы "Доверие", состоящей из мажоритарщиков. Он избирался в одном из округов Луганской области.

Он рассказал, что за депутатский мандат не держится. Но "каждый составленный мандат создает большие риски для эффективной работы властных институтов нашего государства".

Он утверждает, что продолжает напрямую работать со своими избирателями из Луганщины через соцсети или в телефонном режиме. И не забыл свои прямые парламентские обязанности — голосование за законопроекты, участие во временно следственных комиссиях, подготовка законопроектов, направленных на улучшение положения переселенцев в Украине.