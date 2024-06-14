Гучний скандал у Верховній Раді: систему парламенту зламали свої ж, у чому причина

Голова апарату ВРУ погрожує депутатам

У п'ятницю, 14 червня, систему Верховної Ради України (ВРУ) незаконно зламали, аби зберегти мільйонні зарплати начальникам. Атаковано було проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників вищевказаного апарату.

Про це заявила нардепка Олександра Устінова (фракція "Голос").

"Систему Верховної Ради незаконно зламали, щоб зберегти мільйонні зарплати начальникам. Це називається незаконне втручання в систему і злочин! Сьогодні протягом 10 хв було видалено 13 підписів під постановою Верховної Ради щодо зменшення кількості працівників апарату (1,150 осіб), а відповідно мінімізації їх зарплат", – написала вона.

Зазначається, що під постановою, яка зменшувала кількість працівників апарату депутати збирали підписи. Адже "мертвих душ", коштом яких виплачувалися премії іншим співробітника, нараховано аж 200.

За її словами, зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2-1,5 мільйона гривень, в той час, як голова комітету і депутати отримують 400-500 тис. на рік.

"Коли працівники апарату дізналися про це – то почали обдзвонювати і залякувати депутатів, а потім вручну видаляти підписи. Це злочин і втручання в систему заради захисту своїх мільйонних статків. Депутат не може сам скасувати підпис на цьому етапі, відповідно має звертатися до апарату з заявою. Дивним чином 13 депутатів написали заяви протягом 10 хвилин і їх видалили з системи", – додала Устінова.

Також про це заявила і голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова у Facebook

"На реєстрації знаходився проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховної Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт… Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали зникати з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему", – написала Третьякова.

Вона наголосила, що наразі в Апараті ВР 200 вільних посад. Але кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. Водночас депутати пропонували спрямувати їх на збільшення фонду оплати праці своїх помічників-консультантів депутатів.

Такі дії Третьякова назвала зловживанням повноваженнями Апарату ВР. За її словами, його співробітники тиснуть на депутатів, погрожуючи блокувати виїзд за кордон.

"Це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", – наголосила депутатка.

Зазначається, що кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВР на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на минулий рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснювали зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

На здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн на соціальне забезпечення депутатів. У 2023 рік виплати депутатам мали становити 840 млн грн загалом.

Передбачено 1,13 млрд грн на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту, зокрема, 1,01 млрд грн – на оплату праці.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів, скільки мільярдів розкрали на будівництві фортифікацій.