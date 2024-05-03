Викладачка заощадила понад 1 млн грн: мати топпосадовця СБУ придбала елітну нерухомість у Києві

Загальна вартість усієї нерухомості 16 млн грн

Мати очільника економічного управління Служби безпеки України (СБУ) Анатолія Лойфа "заробила" понад 1 мільйон гривень. Ганна Лойф працює викладачкою і стала власницею елітної нерухомості.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо". За даними журналістів, коледж, де викладає Ганна, нічого не знає про її підприємницьку діяльність.

"Просто диво, якими успішними ФОПами стають близькі родичі СБвців, коли їм треба купити якусь лакшері-нерухомість! Наша нова історія — про мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа. Вона — проста викладачка закарпатського медичного коледжу. І раптом жінка заробила понад 1 мільйон гривень як ФОП", — пишуть журналісти.

Недобудований котедж Ганни Лойф

Зазначається, що Ганна Лойф на зароблений мільйон придбала квартиру на 150 кв. м у ЖК у Печерському районі в центрі Києва. Також виявилось, що у неї є ще недобудований маєток під Києвом у котеджному містечку Рославичі, будівництво якого почалося у 2023 році.

Слідство.Інфо підрахувало загальну вартість цих двох об'єктів нерухомості і вона становить приблизно 16 мільйонів гривень. Водночас Ганна Лойф мешкає і працює у місті Берегове Закарпатської області. Журналісти так і не змогли з'ясувати навіщо їй нерухомість у Києві, проте у самого Анатолія Лойфа немає зареєстрованого житла.

Тим часом посадовець та його родичі не коментують свої статки.

Зауважимо, що Анатолій Лойф на своїй посаді в СБУ є наступником Артема Шила. Його звинувачено в організації схеми з постачання "Укрзалізниці" трансформаторів за завищеними цінами. Наразі цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

В СБУ на запит журналістів пояснили, що мати Лойфа придбала лише землю під котеджем, натомість будівництво будинку профінансувала третя особа (ФОП) "для подальшого продажу та розподілу прибутку". А квартиру Ганна Лойф змогла придбати коштом продажу попередньої нерухомості, своїх заробітків як ФОП та "власних багаторічних заощаджень".

Також Слідство.Інфо акцентує, що чоловік Ганни Лойф, який раніше працював на митниці, не має у декларації вказаних вище заощаджень.

Раніше "Телеграф" писав, що ексгенералу СБУ Андрію Наумову, який втік, озвучено нову підозру.