А в декларации её нет: замдиректора ГБР живет в квартире за 900 тыс. долларов, детали скандального расследования

В 2022 году эта квартира стоила минимум 900 тысяч долларов, но есть один нюанс

Заместитель директора Государственного бюро расследований и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко проживает в одном из самых элитных жилых комплексов столицы — Regent Hill. Что примечательно, в его декларации отсутствует информация о данной недвижимости.

Об этом говорится в расследовании hromadske. Согласно декларации Удовиченко арендует квартиру в Голосеевском районе Киева, недалеко от метро "Васильковская". Это еще один элитный ЖК Park Avenue VIP.

В ходе своего расследования журналисты зафиксировали, служебный автомобиль Toyota Camry на номерах прикрытия, который выезжал из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске. Спустя некоторое время машина заехала в здание ГБР.

"Утром в понедельник из подземного паркинга этого ЖК выезжает Toyota Camry на номерах прикрытия и направляется… в ГБР. Ворота для автомобиля поднимают заранее, встречать выходит охрана. Все эти почести, по данным hromadske, — для первого заместителя директора Государственного бюро расследований и руководителя Главного следственного управления Александра Удовиченко", — говорится в расследовании.

Скриншот видео hromadske

Отмечается, что у Удовиченко нет недвижимости в ЖК Regent Hill, а также ее вовсе нет в Киеве. В то же время, квартира в ЖК Regent Hill записана на близкую родственницу его избранницы Кристины Копач Ирину. Это, вероятно, ее тетя.

Скриншот видео hromadske

Квартиру в ЖК Regent Hill площадью 125 квадратов женщина купила в октябре 2022 года. Рыночная стоимость недвижимости такого метража в этом жилом комплексе стартует от 37 000 000 гривен – 900 000 долларов. В 2022 году эта квартира стоила минимум 900 тысяч долларов. В договоре указано, что квартиру Ирина купила за 1 900 000 гривен. То есть, уплачено 50 тысяч долларов вместо реальных рыночных 900 тысяч долларов.

Скриншот видео hromadske

Журналисты также сообщают, что Ирина живет и работает косметологом в Одессе.

Отмечается, что на Удовиченко официально записан только земельный участок недалеко от села Рославичи Киевской области. Но не в дорогом коттеджном городке, который фигурировал в других антикоррупционных расследованиях, а на безлюдном склоне, где нет ни недвижимости, ни инфраструктуры.

Скриншот видео hromadske

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