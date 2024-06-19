"Уявіть таку людину відправляти на штурм": кобмат Третьої штурмової пояснив, чому воювати мають молоді

Середній вік штурмовика має бути до 30 років

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук переконаний, що вік чоловіків, яких мобілізують і відправляють у штурмові бригади, має бути до 30 років. Адже в Україні, в складних умовах, людина після 45 "вже розсипається".

Зокрема, у його батальйоні штурмовики та піхотинці в середньому до 30 років. Про це кобмат сказав в інтервʼю "Українській правді".

"А як ви хочете воювати старими? Людина після 50, тим паче в непростій Україні, ми ж багато чого пережили. Це в Європі люди в 70 виглядають ще живчиками. А у нас деякі в 45 виглядають на 70", — зауважив Кухарчук.

За його словами, одна справа, коли старшого чоловіка "садять в окоп", а інша — коли відправляють на штурм.

"Людина після 45-50 років в України розсипається. Чоловіки розсипаються. Тим паче якщо ми говоримо про категорію чоловіків, які за 10 тисяч доларів не можуть купити собі білий білет… Уявіть такій людині сказати штурмувати", — каже комбат.

За його словами, середній вік військовослужбовців у другому батальйоні Третьої штурмової бригади — 33 роки, але штурмовики та піхотинці — до 30 років.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні не виключають подальшого зниження мобілізаційного віку. Хоча такий крок буде вкрай непопулярним, але є ймовірність, що іншого варіанта просто не буде.