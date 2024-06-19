Зеленський дав важливу обіцянку з приводу опалювального сезону: подробиці

Рішення допоможуть пройти складний опалювальний сезон

Український уряд готує низку важливих рішень, які зроблять більш надійним проходження майбутнього опалювального сезону, який цьогоріч буде неабиякий складний, і дадуть людям більше можливостей пройти важкий період з погляду енергетики, дефіцитів та відключень

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до громадян. За словами очільника країни, для цього мобілізуються не лише внутрішні ресурси, а й міжнародні партнери.

"Сьогодні провів нараду з урядовцями, з командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти зараз цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів та відключень", — мовив президент.

Лідер України доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки щодо енергетики треба і надалі мобілізувати партнерів.

"Сьогодні ж зустрівся з маршалком польського Сейму і однією з ключових тем нашої розмови був якраз захист України, наших людей, нашої енергетики від російських терористичних ударів. Ми обговорили ключові потреби, те, що необхідно вже зараз і чим Польща може допомогти", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, нині Україна щодоби імпортує енергетику з сусідніх країн, які допомагають нам таким чином покривати дефіцит власної електроенергії.

Як повідомляла компанія Укренерго, за минулу добу з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови було імпортовано енергію загальним обсягом 27 979 МВт*год та з максимальною потужністю в окремі години до 1 557 МВт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи буде друге підвищення тарифів на електрику цього року. Прогноз дали у Верховній Раді.