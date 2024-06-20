Зеленский провел "энергетическую" Ставку: украинцев ждут приятные предложения от правительства

Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями

Энергетическая безопасность — единственная и главная тема ставки в четверг, 20 июня, которую провел президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сообщал о том, что сейчас правительство принимает ряд важных решений по надежному прохождению предстоящего отопительного сезона. Во время заседания были заслушаны доклады разных чиновников Украины, которые так или иначе причастны к теме.

О ходе Ставки и главных решениях, принятых на ней, президент написал в своем Телеграмм. Лидер страны отметил, что, в частности, украинцев ждет упрощение процедуры установки солнечных панелей.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами. Также ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями", — отметил президент.

Современные технологии, вроде солнечных панелей, смартсчетчиков и энергосберегающие установки должны как можно скорее появиться в каждой школе и в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

"Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", — наконец заметил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Укрэнерго сообщили плохую новость об отключении света. С начала года энергетика испытала семь вражеских атак