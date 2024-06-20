Ситуація змінилась: в Укренерго повідомили погану новину про відключення світла

З початку року енергетика зазнала сім ворожих атак

У четвер, 20 червня, через ракетну атаку росіян в Україні збільшено обсяг обмежувальних заходів в електросистемі. Вони почнуть діяти з 11:00.

Про це повідомляє Укренерго. Планується, що ці обмеження діятимуть до 24:00.

"20 червня обсяг застосованих заходів обмеження споживання збільшено з 11:00. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках в соцмережах", — йдеться у повідомлені.

Також енергетики зауважили, що одна з головних причин застосування заходів обмеження – наслідки вже семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Значні пошкодження не дозволяють виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Проте Укренерго докладає максимум зусиль для подолання дефіциту, тому залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але масштаби цих пошкоджень значні, тому цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Задля стабілізації енергетики слід застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, що в Україні оновлять перелік об’єктів, де не відключатимуть світло. Об’єкти з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні ще відключатимуть світло. Стан енергетичної системи оцінюється на 3 із 12.