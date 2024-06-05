Поліція затримала ждуна "руського миру" у Києві: плював в обличчя та нападав на дружину військового (фото)

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років

Столичні поліцейські встановили та затримали одного з двох любителів "руського миру", які напали на дружину військового в Оболонському районі за її відмову говорити російською. Наразі він дає свідчення слідчим.

Так, за допомогою аналітиків кримінального аналізу у взаємодії зі співробітниками СБУ розшукали одного із порушників. Ним виявився місцевий мешканець 1950 року народження. Про це 5 червня повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

"Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі, строком до чотирьох років", — йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що інформацію про напад на дівчину співробітники поліції виявили у соціальних мережах. Вони зв’язалися з потерпілою та запросили її для надання свідчень. За цим фактом порушили кримінальну справу.

Правоохоронці з’ясували, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої стали чіплятися чоловіки. Вони поводилися агресивно і нецензурно висловлювалися у її бік. Вона своєю чергою зафіксувала їхню поведінку на телефон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі чоловік, який перебував за кермом автомобіля Lexus, напав на літнього водія Nissan після ДТП. Потерпілого госпіталізували.