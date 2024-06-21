Частину України на вихідних поливатимуть дощі з грозами: кому не пощастить із погодою

Подекуди повітря прогріється до 33 градусів

Антициклон "Aviv" витіснив опади та приніс суху та сонячну погоду у всі регіони України. Однак у вихідні дощі знову накриють частину країни.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 21 червня, по всій Україні буде сухо. Стовпчики термометрів піднімуться до 22-31 градуса тепла, найвища температура буде на Закарпатті.

Карта погоди на 21 червня

У суботу, 22 червня, західну частину України, а також Вінницьку та Житомирську області накриють дощі із грозами. На решті території країни без опадів, хмарно із проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 19 градусів із позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до 25-33 градусів вище за нуль. Незважаючи на дощі, найспекотніше буде саме у західному регіоні.

Карта погоди на 22 червня

У неділю, 23 червня, опади охоплять більшу частину країни. Сухо буде лише на півдні, південному сході та в деяких західних областях. На решті країни — дощі з грозами. Вночі синоптики прогнозують 15-21 градус вище нуля, вдень очікується +24 +32 градуси.

Карта погоди на 23 червня

Раніше відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що вже з 24 червня з розповсюдженням більш прохолодної повітряної маси з північного сходу Європи, температурний фон в Україні знизиться на 3–5 градусів. Кількість опадів у наступні 10 діб очікується менше за норму.