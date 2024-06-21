Часть Украины на выходных будут поливать дожди с грозами: кому не повезет с погодой

Местами воздух прогреется до 33 градусов

Антициклон "Aviv" вытеснил осадки и принес сухую и солнечную погоду во все регионы Украины. Однако на выходных дожди снова накроют часть страны.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в пятницу, 21 июня, по всей Украине будет сухо. Столбики термометров поднимутся до 22-31 градуса тепла, самая высокая температура будет на Закарпатье.

Карта погоды на 21 июня

В субботу, 22 июня, западную часть Украины, а также Винницкую и Житомирскую области накроют дожди с грозами. На остальной территории страны без осадков, облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут от 13 до 19 градусов с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до 25-33 градусов выше нуля. Несмотря на дожди, жарче всего будет именно в западном регионе.

Карта погоды на 22 июня

В воскресенье, 23 июня, осадки охватят более значительную часть страны. Сухо будет только на юге, юго-востоке и в некоторых западных областях. На остальной части страны — дожди с грозами. Ночью синоптики прогнозируют 15-21 градус выше нуля, днем ожидается +24 +32 градуса.

Карта погоды на 23 июня

Ранее известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что уже с 24 июня по мере распространения более прохладной воздушной массы с северо-востока Европы, температурный фон в Украине снизится на 3–5 градусов. Количество осадков в последующие 10 суток ожидается меньше нормы.