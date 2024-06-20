На Україну суне антициклон Aviv: синоптик розповіла, як зміниться погода

Погода буде сприятливою для різноманітних робіт та активностей на відкритому повітрі — фарбування, ремонтні роботи, відпочинок на природі тощо

Завтра, 21 червня, над територією України розташується антициклон, який метеорологи назвали "Aviv". Він принесе із собою суху та переважно сонячну погоду в усі регіони країни.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко. Подробніше про погоду вона розповіла в своєму Telegram.

"Тому, якщо запланували щось фарбувати на вулиці чи перекривати, чи побути на природі – якраз", — написала Діденко в соцмережі.

Наявність антициклону зазвичай означає стійку погоду без опадів протягом кількох днів. Тому можна розраховувати на комфортні погодні умови для запланованих справ на вулиці чи на відкритих майданчиках.

Синоптик попередила, що вже 22-23-го червня на заході та півночі України пройдуть грозові дощі.

Температура повітря у п'ятницю на всій території країни буде комфортною. Спека навіть спаде на сході та півдні. Протягом дня в більшості областей України очікується +24+29 градусів.

"Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду", — додала синоптик.

У Києві 21-го червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів.

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